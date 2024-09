Die Ortschaft in der Niederen Börde nimmt am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Nach dem Empfang einer Jury warten die Akteure auf die Bekanntgabe der Ergebnisse.

Feste und Konzerte werden in Samswegen von verschieden Aktueren vorbereitet. Das hat in den vergangenen Jahren für ein neues Gemeinschaftsgefühl gesorgt und soll Punkte beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ bringen.

Samswegen - Gut zwei Wochen noch heißt es warten und bangen in Samswegen. Am 25. September sollen die Gewinner des Kreiswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ ausgezeichnet werden. Auch der Ort in der Niederen Börde hat in diesem Jahr an dem Ausscheid teilgenommen. Bereits im Frühjahr hatte die damalige Ortsbürgermeisterin Alexandra Cop die Bewerbung initiiert. Wie es weiterging: