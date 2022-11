Schönheiten mit Federn und Fell begeistern in Angern

Angern - Bereits zum 31. Mal hat am vergangenen Wochenende die Heide-Elbeland-Schau des Rassegeflügel- und Kaninchenverein Angern in der Sporthalle in Angern stattgefunden. Die Gemeinde stellte das Gebäude kostenfrei für die Züchter und Aussteller zur Verfügung. Ausstellungsleiter Andy Braumann ist stolz, dass auch in diesem Jahr wieder die schönsten Tiere im Rahmen der Heide-Elbe-Schau gezeigt werden können. Die Schirmherrschaft hatte Börde-Landrat Martin Stichnoth inne. Bei der Eröffnung wünschte er allen Besuchern erlebnisreiche und interessante Stunden sowie fachkundige Gespräche vor den Gehegen.