Das sagt die Polizei

In Sportlerheime wird im Landkreis Börde immer wieder eingebrochen, das bestätigt der Pressesprecher des Polizeireviers Börde, Matthias Lütkemüller. „Zuletzt hatten wir solche Vorfälle im Bereich Oschersleben und sogar direkt in Haldensleben“, sagt er. „Erst in der letzten Woche sind aus einem weiteren Sporthaus sieben Kisten Bier, ein Rasenmäher und ein Freischneider entwendet worden.“ Meist gehe es den Dieben darum, alkoholische Getränke und dergleichen zu erbeuten. Da die Sportstätten oft außerhalb der Ortschaften liegen, fühlen sich die Täter ungestört. „Man kann jetzt nicht von einer bestimmten Region sprechen“, sagt Lütkemüller. „Die Einbrüche sind quer über den gesamten Kreis verteilt.“ Wobei einige Orte immer wieder einmal angesteuert werden, so wie dies in der Vergangenheit in Elbeu der Fall war.

Daher hält der Pressesprecher den Gedanken, Sportlerheime besser abzusichern, für eine gute Sache. „Ich weiß aber auch, dass entsprechende Kosten entstehen können“, sagt er. „Besonders ist das der Fall, wenn wir von dem Einbau einer Alarmanlage reden.“ Allerdings sei das eine gute Investition. „Alles was Krach macht, schreckt potenzielle Einbrecher ab“, versichert Matthias Lütkemüller. „Gut beleuchtete Bereiche sind ebenfalls gut.“

Der Pressesprecher weist zudem darauf hin, dass die Polizei auf Nachfrage gern beratend tätig wird. „Wir kommen ausschließlich auf Wunsch direkt zu Bürgern und Vereinen“, hebt er hervor.