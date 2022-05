Silberreiher spazieren über Jersleber Wiesen

Jersleben - Als leuchtend weiße Tupfer schreiten sie derzeit langsam über die brachliegenden Äcker der Region: Silberreiher. Sie wirken mitunter so exotisch, als seien sie aus einem Zoo ausgebüxt. Mehrere dieser stolzen Vögel halten sich derzeit in der Niederen Börde auf, vor allem in der Nähe der Ohre, wie hier bei Jersleben. In Mitteleuropa ist der Silberreiher ein lokal verbreiteter und häufiger Brut- und Jahresvogel.

Laut Nabu waren vor Jahren noch eine Sensation

Allerdings waren hierzulande gesichtete Silberreiher laut dem Naturschutzbund Deutschland vor Jahren noch eine Sensation. Warum die weißen gefiederten Vögel Gefallen an deutschen Feuchtgebieten finden, darüber sind sich Experten nicht einig. Denn allein am Klimawandel könne es nicht liegen. Silberreiher gelten nämlich als kälteunempfindlich, auch bei richtig frostigen Temperaturen. Foto: Sebastian Pötzsch