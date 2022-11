Sollte die Altersgrenze für den Wolmirstedter Jugendbeirat angehoben werden?

Wolmirstedt - Der Jugendbeirat in Wolmirstedt gilt mittlerweile als wichtigstes politisches Gremium für Kinder und Jugendliche in Wolmirstedt. Die jungen Nachwuchspolitiker setzen sich für ihre gleichaltrige Generation in Wolmirstedt ein und verleihen den jungen Menschen eine Stimme. Doch auch dieses Gremium ist von Nachwuchssorgen geplagt. Einige der Jung-Politiker haben bereits die Altersgrenze für eine zukünftige Mitwirkung erreicht. Mit einem Antrag, welcher nun in den Ausschüssen und im Stadtrat beraten werden soll, könnte die Altersgrenze für den Jugendbeirat angehoben werden. Allerdings gibt es hier auch schon ersten Widerstand.