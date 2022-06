Sommernachtstanz lockt in den zauberhaften Schlossgarten des Bürgerhauses in Wolmirstedt

Weit mehr Besucher, als vom Schranke-Verein erhofft, kamen in den Park hinter dem Bürgerhaus

Wolmirstedt - Der Schlossgarten des Bürgerhauses zeigte sich am Freitagabend von seiner schönsten Seite. Lampionketten illuminierten die Tanzfläche unter Baumkronen, Sitzgruppen waren im Grün verteilt, an einer urigen Bar wurden Mixgetränke angeboten, die Musik lockte zum Tanzen, zuhören oder mitsingen. Von diesem Ambiente zeigten sich die Gäste angetan, der Tenor des Abends lautete: Warum hat es so eine Veranstaltung nicht längst gegeben?