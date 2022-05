Spannende Preise bei Groß Ammensleber Kirchenlotterie

Groß Ammensleben - In der Kirche „Sankt Peter und Paul“ in Groß Ammensleben herrscht am Mittwochabend eine feierliche Stimmung. Rund 40 Mitglieder der katholischen Gemeinde und weitere Gäste begehen gemeinsam mit Pfarrer Christian Kobert die Messe zu Maria Lichtmess. Es geht um die „Darstellung des Herren“, die jedes Jahr am 2. Februar, dem 40. Tag nach Weihnachten, gefeiert wird. Damit verbunden ist auch der Abschluss der Weihnachtszeit.