Die Brücke der Bundesstraße 71 in Groß Ammensleben wird vom 20. bis 22. Juli saniert. Foto: Sebastian Pötzsch

Auf der Bundesstraße 71 bei Groß Ammensleben wird bald gebaut. Der Verkehr wird umgeleitet.

Groß Ammensleben (spt) l Autofahrer und Anwohner in der Niederen Börde müssen sich demnächst wieder einmal auf Einschränkungen einstellen. Wie die Gemeindeverwaltung auf ihrer Internetseite mitteilt, wird vom 20. bis 22. Juli die Fahrbahndecke auf der Brücke der Bundesstraße 71 in Groß Ammensleben saniert. Die Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Dahlenwarsleben der A 14 über die Landstraße 47 nach Meitzendorf und dann weiter über die B189 Richtung Stendal bis Colbitz. Anschließend gelangen die Autofahrer über die Kreisstraße 1142 nach Westen zurück auf die B 71 nördlich von Haldensleben. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle frei.

Bis vor gut drei Wochen mussten Autofahrer über mehrere Wochen Umwege in Kauf nehmen, weil die Fahrbahn der A 14 und der B 71 saniert worden waren. Anwohner in Dahlenwarsleben und Groß Ammensleben hatten über den Umleitungsverkehr in ihren Ortschaften geklagt.