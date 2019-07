In Zielitz hat ein Autofahrer nicht eingesehen, warum er an einer Straßensperre der Feuerwehr warten sollte. Symbolfoto: Martin Rieß

Ein BMW-Fahrer hat in Zielitz eine Straßensperre der Feuerwehr durchfahren. Zuvor hatte er mit den Kameraden diskutiert.

Zielitz (vs) l Verkehrsregeln gelten nicht für weiße BMW: Dieser Meinung war offenbar der Fahrer eines solches Autos, als er am Montagabend, 15. Juli, in Zielitz an eine Straßensperre kam. Die Feuerwehr hatte in diesem Bereich eine Ölspur zu beseitigen.

Nach einem kurzen Disput mit den Kameraden durchfuhr er die Sperre, die Feuerwehrleute mussten die Straße räumen. Jetzt wird gegen den Mann ermittelt.