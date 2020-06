Glanzvolle Premieren wie alljährlich zum Stadtfest in Wolmirstedt können in diesem Jahr nicht stattfinden. Die jungen Talente des OK-Live-Ensembles hoffen auf andere Auftrittsmöglichkeiten. Foto: Regina Malsch

Seit der zurückliegenden Woche wird im OK-Live-Ensemble und der Jugendkunstschule Barleben-Wolmirstedt wieder fleißig trainiert.

Wolmirstedt l In der Turnhalle in Zielitz müssen im Zusammenhang mit den Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch einige Dinge geklärt werden. Daher sind die Mitglieder des OK-Live-Ensembles erst einmal nur in Barleben und Wolmirstedt aktiv.

Tanz und Akrobatik

„Wir alle, besonders aber unsere jungen Talente und auch deren Eltern, sind glücklich, dass es wieder losgeht mit Tanz und Artistik. Auch der Kurs Bildende Kunst oder die Kurse für Erwachsene wie Zumba oder Yoga können wieder besucht werden. Lediglich die Gesangsausbildung steht noch in der Warteschleife“, sagt Rebecca Lange, die den erkrankten Vorsitzenden Kurt Prilloff vertritt.

Natürlich, so betont das langjährige Vereinsmitglied, müsse für das Training in den Sporthallen die Abstandsregelungen eingehalten werden und für Desinfektion gesorgt werden. Deshalb wird nur in kleinen Gruppen und immer mit dem gleichen Personenkreis trainiert

Ausbildung ohne Körperkontakt

Aus diesem Grund ist die Ausbildung in den verschiedenen Genres wie Hip Hop, Streetdance, Kindertanz, Parkour oder Artistik nicht optimal, beispielsweise darf kein Körperkontakt erfolgen. Hauptsächlich geht es derzeit darum, wieder fit zu werden und Grundübungen zu absolvieren. „Trotz dieser Einschränkungen sind die Kinder und Jugendliche voller Euphorie gestartet. Seit März hatten sich die Gruppen, in denen auch viele Freundschaften geschlossen wurden, nicht treffen können. Trainer und der Vorstand sind auch froh, dass wir noch vor den Sommerferien wieder zusammenkommen. Allen ist die lange Wartezeit schwer gefallen“, so Frau Lange. Die 24-Jährige ist ein Kind des Ensembles, hat sich der Artistik verschrieben, stand oft auf der Bühne und gehört zum Stamm von OK-Live.

Eingeschränktes Training

Seit 18 Jahren trainiert die Studentin außerdem jeden Freitag den artistischen Nachwuchs. „Als von jetzt auf gleich Schluss war, konnten ich und viele andere Vereinsmitgliedern das nur schwer verkraften. Ich hab mich zum Beispiel gefragt: Was machst du denn jetzt am Freitag?“ Die Trainer konnten mit ihren Schützlingen nur noch über WhatsApp kommunizieren und Hinweise für das Heimtraining geben.

Natürlich ist es nicht möglich, bei dem nun eingeschränkten Training die beiden aktuellen Programme wie vorgesehen zu erarbeiten, aber die jungen Talente hoffen, dass sie trotzdem die Möglichkeit bekommen, auf der Bühne zu zeigen, was sie gelernt haben. Schließlich hatten sie bis März mit viel Power und Eifer trainiert. „Jeder Auftritt stärkt ihr Selbstbewusstsein und ihren Stolz auf Erreichtes“, so Rebecca Lange.

Arbeit auf Sparflamme

Fest steht aber, dass die künstlerische Arbeit jetzt erst einmal auf Sparflamme stattfinden muss und es 2020 keine glanzvollen Premieren zum Stadtfest und Sachsen-Anhalt-Tag gefeiert werden können. Geplant ist trotzdem nach den Sommerferien ein Intensivtraining. Gestrichen ist dagegen die bereits geplante OK-Live-Party im Herbst.

Trotz allem hofft der Vorstand, dass Sponsoren und Förderer das Ensemble weiter unterstützen. „Ohne dem könnten wir den Betrieb nicht aufrecht erhalten“, betont Frau Lang. Deshalb wird es am 1. Juli zur Mitgliederversammlung, die im März ausfallen musste, neben der Wahl eines neuen Vorsitzenden auch um die Finanzierung der Vereinsarbeit gehen.