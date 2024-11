Der November steht alljährlich im Zeichen des Mahnens und Erinnerns. Am Volkstrauertag werden Kränze zum Gedenken an Opfer von Krieg und Gewalt niedergelegt, so auch in Dahlenwarsleben.

Gutenswegen - Im Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt sind während des Volkstrauertages in den Gemeinden der Niederen Börde und Barleben wieder Kränze niedergelegt und Reden gehalten worden. In Dahlenwarsleben beispielsweise haben Kommunalpolitiker, Kameraden der Feuerwehr, Pfarrer Johannes König und weitere Akteure an Kriege und ihre Auswirkungen am Denkmal auf dem Kirchhof erinnert und gemahnt. So hob Ortsbürgermeister Dominik Richter (parteilos) hervor, dass Kriege keine Naturkatastrophen sind. „Sie brechen nicht einfach aus. Sie werden gemacht durch Feindbilder.“ Zwei Frauen aus Gutenswegen erinnern sich.