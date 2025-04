Eis in Wolmirstedt: In der Bahnhofstraße wird das nächste Café eröffnet Türkisches Eis, Dessert und Kuchen: Bald wird das Eiscafé Milano in Wolmirstedt eröffnet

Noch haben die Handwerker in der Bahnhofstraße viel zu tun. Doch in wenigen Wochen gibt es bei „Chef Hakan“ Eis. Es wird das vierte Eiscafé in Wolmirstedt.