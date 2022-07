Urteil erwartet: 58-jähriger Hotelier von zwei Männern im Landkreis Börde getötet

Im Oktober vergangenen Jahres sollen zwei Männer einen 58-jährigen Hotelier in Osterweddingen totgeschlagen haben. Zuvor hatten sie dessen Auto beschädigt, worauf der 58-Jährige die beiden anfang 20-Jährigen zur Rede gestellt haben soll. Morgen (14. September) wird das Urteil in Magdeburg erwartet.

Osterweddingen (vs) - Morgen (14. September) um 9.30 Uhr wird das Urteil der Jugendstrafkammer gegen einen 21- und einen 22-jährigen Mann erwartet. Diese sollen im Oktober 2020 einen 58-jährigen Hotelier in der Nähe eines Hotels in Osterweddingen totgeschlagen haben.