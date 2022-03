Ute Moritz aus Wolmirstedt findet im Senegal ihr Glück

Ute Moritz ist zurzeit in Deutschland, verbringt ein paar Tage auch in Wolmirstedt. Sie nutzt die Zeit, um die Paten ihrer Schulkinder zu treffen, Förderern von der Arbeit in der Schule zu berichten. Sie zeigt gern die schönen Kleider der senegalesische Frauen.

Wolmirstedt - Glück. Lange hatte Ute Moritz geglaubt, keines mehr zu finden. Ihr Sohn Thomas starb im Alter von 26 Jahren bei einem Autounfall, fünf Jahre später starb ihr Mann an Krebs. Wie weiter leben, wenn das Schicksal so erbarmungslos zugeschlagen hat, ist Alltag möglich, gibt es nach solchen Verlusten Normalität? Kaum. Ute Moritz gab ihre Arbeit als Lehrerin an der Wolmirstedter Gutenberg-Schule auf und zog nach Frankreich in die Bretagne, unternahm 2016 eine Reise in den Senegal. Inzwischen lebt sie dort. Wie hat sich die Sache mit dem Glück entwickelt?