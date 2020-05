Bei einem Unfall in Wolmirstedt wurde ein Mädchen schwer verletzt. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Wolmirstedt (vs) l Bei einem Verkehrsunfall in Wolmirstedt (Landkreis Börde) wurde eine 9-jährige Fahrradfahrerin am Dienstag (26. Mai) schwer verletzt.

Ein 55-jährige Autofahrer fuhr auf der Straße "An der Industriebahn", als das Kind mit dem Fahrrad plötzlich von einer Parkfläche auf die Straße fuhr. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß, bei dem das Kind schwer verletzt wurde.