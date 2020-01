In Colbitz im Landkreis Börde wurde eine 86-Jährige von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt.

Colbitz (vs) l In Colbitz (Landkreis Börde) kam es am Donnerstag, 9. Januar, gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Beim Ausparken aus einer Parktasche fuhr ein 53-jähriger Autofahrer rückwärts eine 86-jährige Frau an.

Diese stürzte und fiel dabei so, dass sie eine schwere Verletzung am Kopf davontrug und ins Krankenhaus gebracht werden musste.