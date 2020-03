In Barleben (Landkreis Börde) kam es zu einem Unfall mit einer Radfahrerin und einem Lkw.

Barleben (vs) l Am 10. März gegen 13 Uhr kam es in Barleben im Landkreis Börde zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Lkw. Der 55-jährige Fahrer Lkw-Faher fuhr auf dem Breitenweg und bog nach rechts in die Burgenser Straße ab. Dabei übersah er eine 32jährige Radfahrerin, die den Breitenweg auf dem Fahrradweg befuhr und die Burgenser Straße querte.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Frau vom Fahrrad fiel. Anschließend wurde das Fahrrad vom Lkw überrollt. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde komplett zerstört.