Verlorene Wette sorgt in Colbitz für Lichterglanz

Sehr gut besucht war der Weihnachtsmarkt in Colbitz. Das war auch nicht verwunderlich, denn viele weitere Märkte in der Vorweihnachtszeit waren in der Verbandsgemeinde abgesagt worden. Mit Spannung erwartet wurden die Ankunft des Weihnachtsmannes und die traditionelle Wette mit dem Bürgermeister.

Colbitz - Mit Spannung wurde bereits am Freitag die Ankunft des Weihnachtsmannes in Colbitz erwartet. Pünktlich zur Eröffnung des 23. Weihnachtsmarktes tauchte Knecht Ruprecht, gemeinsam mit den Colbitzer Majestäten, der Heidekönigin und der Heideprinzessin in einem alten Feuerwehrauto am Volkshausgarten auf. Hierher hatten die Organisatoren nur wenige Tage zuvor den Weihnachtsmarkt verlegt.