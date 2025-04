Das Edelgemüse kommt in diesem Jahr schon früh auf den Teller. Thomas Voigt, Inhaber des Volkshauses Colbitz weiß, was Restaurantbesucher lieben. Ist das auch bezahlbar?

Colbitz/Zibberick. - „Die Nachfrage war so extrem hoch“, sagt Thomas Voigt, „da haben wir die Spargelsaison in diesem Jahr früher gestartet.“ Thomas Voigt betreibt das Volkshaus in Colbitz. Das steht für regionale Küche, was zurzeit heißt: Thomas Voigt schält mit seinem Team Spargel, kocht Spargel, richtet ihn an. „Hier kocht der Chef noch selbst“, lacht er. Kann er das in seinem nächsten Projekt fortführen?