Mit Rommé, Bingo und Pferdekutsche: Hildegard Brüggemann wird 100 – und zeigt, wie sie mit Neugier und Bewegung jung bleibt. Die Volkssolidarität gratuliert.

100 Jahre leben in der Börde

Die Volkssolidaität Barleben hat Hildegard Brüggemann (links) zu ihrem 100. Geburtstag eine Kutschfahrt durch ihren Heimatort geschenkt.

Barleben - Großer Auflauf für Hildegard Brüggemann in Barleben: Mit großer Anteilnahme hat die Vorsitzende der Ortsgruppe der Volkssolidarität, Claudia Peukert, ihrer langjährigen Mitstreiterin zu ihrem 100. Wiegenfest gratuliert.