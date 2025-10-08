weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. 100 Jahre leben in der Börde: Voller Lebensfreude: Hildegard Brüggemann feiert 100. Geburtstag in Barleben

100 Jahre leben in der Börde Voller Lebensfreude: Hildegard Brüggemann feiert 100. Geburtstag in Barleben

Mit Rommé, Bingo und Pferdekutsche: Hildegard Brüggemann wird 100 – und zeigt, wie sie mit Neugier und Bewegung jung bleibt. Die Volkssolidarität gratuliert.

Von vs/spt 08.10.2025, 08:30
Die Volkssolidaität Barleben hat Hildegard Brüggemann (links) zu ihrem 100. Geburtstag eine Kutschfahrt durch ihren Heimatort geschenkt. Foto: Volkssolidaität

Barleben - Großer Auflauf für Hildegard Brüggemann in Barleben: Mit großer Anteilnahme hat die Vorsitzende der Ortsgruppe der Volkssolidarität, Claudia Peukert, ihrer langjährigen Mitstreiterin zu ihrem 100. Wiegenfest gratuliert.