Volltreffer: Rene Splettstößer hat einen Stammzellenspender

Wolmirstedt - Rene Splettstößers genetischer Zwilling ist gefunden. Die Merkmale stimmen zu einhundert Prozent überein. Volltreffer. Mit dieser Nachricht begann am Montagnachmittag eine neue Zeitrechnung. „Der Arzt kam ins Zimmer und sagte, es gibt einen Stammzellenspender“, erzählt Mutter Alexandra Witzorke am Telefon. Sie sitzt am Bett ihres Sohnes und klingt spürbar erleichtert. „Die Zeit der Ungewissheit ist nun vorbei.“ Am 11. Oktober wird der junge Meitzendorfer in der Klinik in Halle erwartet und für die Transplantation vorbereitet. Die ist für den 21. Oktober vorgesehen. Der zweite Volltreffer: An diesem Tag wird Rene 16 Jahre alt. Mehr Geburtstagsgeschenk geht wohl nicht. Alexandra Witzorke ist klar: „Er wird künftig an einem Tag zweimal Geburtstag feiern.“