Roswitha Kus, die Barleber Märchenoma, liest leidenschaftlich Kindern vor. Doch immer öfter sitzt sie vor leeren Stühlen. Was hat sich verändert und warum kommen die Kinder nicht mehr?

Roswitha Kus beim Vorlesen in der Märchenstunde im Mehrgenerationenzentrum. Oftmals sitzt die Barleberin vor leeren Stühlen.

Barleben - Es war einmal. So beginnen viele Märchen und Roswitha Kus, liebevoll die Märchenoma genannt, hat ganz viele davon in ihrem Programm, wenn sie Kindern vorliest. Der Rentnerin aus Barleben hatten es Bücher schon ihr ganzes Leben lang angetan - wenn sie in einer Bibliothek sein konnte, war sie glücklich. Irgendwann begann sie mit dem Vorlesen und das gefiel den Zuhörern und ihr selbst auch und sie blieb dabei.