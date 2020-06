Das Revier Colbitz im Betreuungsforstamt Letzlingen bekommt einen neuen Leiter.

Colbitz (dei) l Alexander Strebe entstammt einer Försterfamilie mit langer Tradition. Es überrascht daher nicht, dass auch er – in mittlerweile vierter Generation – diesen Beruf ergriffen hat.

Nach seiner Ausbildung zum Forstwirt und dem anschließenden Erwerb der Fachhochschulreife hat er ein dreijähriges Fachhochschulstudium in Göttingen absolviert. Erste Berufserfahrungen hat Alexander Strebe nach Beendigung des Studiums und vor dem Beginn seiner Anwärterzeit im Betreuungsforstamt Klötze gesammelt. Daran schloss sich eine Anwärterzeit bei den Niedersächsischen Landesforsten im Forstamt Oerrel an.

Waldschutz wichtige Aufgabe

Seit April 2019 ist Alexander Strebe beim Landeszentrum Wald beschäftigt und dem Betreuungsforstamt Letzlingen als Funktionsingenieur zugewiesen. Seitdem hat er bereits stellvertretend für den bisherigen Revierleiter Dienstaufgaben im Revier Colbitz übernommen. Das Revier Colbitz umfasst über alle Waldbesitzarten hinweg eine Waldfläche von etwa 5600 Hektar. Auf dieser Fläche hat Alexander Strebe als Revierleiter die Aufgabe des Waldschutzes und des vorbeugenden Waldbrandschutzes wahrzunehmen.

Ein wesentlicher Aufgabenschwerpunkt liegt in der Beratung und Betreuung des Privatwaldes. Dieser Anteil im Revier Colbitz liegt bei etwa 2500 Hektar. Der kleinere Privatwald, etwa die Hälfte der Privatwaldfläche des Reviers, ist zum überwiegenden Teil in der Forstbetriebsgemeinschaft Lindhorst-Colbitz organisiert. Zwischen der Forstbetriebsgemeinschaft und dem Betreuungsforstamt Letzlingen besteht ein Betreuungsvertrag, der die Leitung des forstlichen Betriebes zum Inhalt hat.

Für Belange des Waldes sensibilisieren

Die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Wälder sind auch im Revier Colbitz an vielen Stellen sichtbar. Die Anpassung der Waldstrukturen an künftige Anforderungen wird gerade bei der Beratung des Privatwaldes immer größeren Stellenwert haben.

Die zahlreichen Streulagen, die Zersiedlung vieler Waldkomplexe durch Wochenendgrundstücke und kleine Waldparzellen erschweren die Arbeit im Revier.

Neuer Naturlehrpfad

Neben den forstlichen Aufgaben organisiert Alexander Strebe auch zahlreiche waldpädagogische Maßnahmen und führt diese durch. Die Nähe des Reviers zur Stadt Magdeburg erfordert von ihm ein erhöhtes Maß an forstlicher Öffentlichkeitsarbeit, um Belange der Forstwirtschaft sowie Erhalt und Schutz der Wälder der Bevölkerung nahezubringen. So ist Alexander Strebe beispielsweise an der Neugestaltung des Naturlehrpfades durch den Colbitzer Lindenwald ganz wesentlich beteiligt gewesen.

Das Dienstzimmer des Reviers befindet sich derzeit noch am Sitz des Betreuungsforstamtes Letzlingen, soll aber möglichst ab Juli wieder nach Colbitz verlegt werden. Bis dahin ist Alexander Strebe zu den gewohnten Sprechzeiten im Forstamt Letzlingen persönlich anzutreffen. Die Kontaktaufnahme ist per Telefon: 0173/2174091 möglich. Die Email-Adresse des Reviers bleibt unverändert und lautet: colbitz-lzw@gmx.de.