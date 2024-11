Die Temperaturen rutschen in den Keller, doch nicht alle Menschen haben genug warme Kleidung im Schrank. Was fehlt, wird in der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes deutlich.

Wolmirstedt. - Auf den ersten Blick scheint es in der Kleiderkammer alles zu geben: Jacken, Pullover, Schuhe in allen Größen und Farben, dazu Spielzeug, Bücher, Geschirr und Weihnachtsdeko. Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich: In den Regalen ist noch viel Platz. Ist gebrauchte Kleidung also doch begehrt?