Beim Tag der offenen Tür in der Niederndodeleber Wartbergschule konnten sich Viertklässler informieren. Auch viele Ehemalige kamen.

Niederndodeleben l Weit hatte die Niederndodeleber Gemeinschaftsschule „Wartbergschule“ in dieser Woche ihre Türen geöffnet. Und so gab es hinter den Türen das große „Hallo“. Zahlreiche Ehemalige hatten sich auf den Weg gemacht, um sich an den Unterricht in Geografie, Englisch oder Chemie zurückzuerinnern, ehemalige Lehrer und vielleicht auch die Mitschüler von einst wiederzutreffen.

Einige von den Ehemaligen hatten aber eine ganz andere Mission: Ebenso wie andere Eltern waren sie mit ihren Kindern unterwegs, die heute die vierte Klasse einer Grundschule im Einzugsbereich der Gemeinschaftsschule besuchen und sich nun entscheiden müssen, wohin der (Schul-)Weg sie künftig führt.

In dieser Sache wollte die Wartbergschule mit ihren Angeboten für sich werben. So wurden Schülerarbeiten aus verschiedenen Unterrichtsfächern ausgestellt oder über die Englandfahrt informiert werden. Im Physikraum wandelten die Lehrerinnen Birgit Prucha und Birgit Recklies auf den Pfaden von Otto von Guericke, als sie den Magdeburger Halbkugelversuch nachstellten. Im Idealfall sollten sich die Kugelhälften nicht voneinander lösen.

Bilder Spaß hatten die Lehrerinnen Birgit Prucha (links) und Birgit Recklies bei ihrem Halbkugelversuch. Foto: Constanze Arendt-Nowak



Die ehemalige Schülerin der Schule, Annie Bergemann, ging im Biologieraum mit einer Stabheuschrecke auf Tuchfühlung. Foto: Constanze Arendt-Nowak



Magdeburg im Fokus

Überhaupt wurde Magdeburg beim diesjährigen Tag der offenen Tür stärker in den Fokus gerückt. Die Lehrerinnen Sabine Jordan und Kerstin Wenzlaff hatten gemeinsam mit Schülern aller Klassen ein kulturelles Programm zur Einstimmung vorbereitet, bei dem sie ein Stück Magdeburg porträtierten, andererseits aber auch die Talente der Schüler in den Mittelpunkt stellten. So wurde unter anderem getanzt, Theater gespielt, gesungen, ein Gitarrensolo vorgestellt, aber auch auf den Erfolg von Liane Gellert bei der Russischolympiade auf Landes- und Bundesebene verwiesen.

Beim Gang durch die Räume konnte Gäste dann auch gern ihre eigenen Talente und ihr Wissen beispielsweise bei diversen Quizfragen unter Beweis stellen. Großer Beliebtheit erfreute sich eine Stabheuschrecke, die sonst auch gern im Biologieunterricht eingebunden wird.

Wer während des Rundgangs durch die Räume und bei den Informationsveranstaltungen zur Gemeinschaftsschule und zur Abiturausbildung am Beruflichen Gymnasium Magdeburg hungrig oder durstig geworden war, konnte sich von der Schülerfirma und den neunten Klassen beköstigen lassen.

In den Tagen zuvor waren bereits die Viertklässler aus den Grundschulen Irxleben und Hermsdorf zum Schnupperunterricht zu Gast.