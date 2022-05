Warum das Magdeburger Trinkwasser aus Colbitz kommt

Vor 90 Jahren ging das Wasserwerk in Colbitz in Betrieb. Gebaut wurde es vom Magdeburger Magistrat, uind das aus gutem Grund: Der Genuss von Elbwasser war nicht ungefährlich.

Im August 1932 wurde das Wasserwerk in Colbitz mit einem Einweihungsfest in Betrieb genommen.

Colbitz - Regelmäßig soll es zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts in Magdeburg zu Beschwerden gekommen sein: Das Trinkwasser, gewonnen aus der Elbe, würde übel riechen und habe einen faden Geschmack. Der Fluss, der einst der Grund dafür war, dass sich an dieser Stelle Menschen ansiedelten, hatte in seiner Qualität immer deutlicher nachgelassen. Kein Wunder, denn immer mehr Menschen lebten am Strom, die sich rasant entwickelnde Industrie brauchte frisches Wasser und Kläranlagen gab es noch nicht.

Kein Sandfilter bekommt stinkendes Wasser sauber

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts soll sich die Situation soweit verschärft haben, dass bereits Wissenschaftler warnten. Ein Medizinalrat hatte 1903 gegenüber dem Magistrat der Stadt Magdeburg erklärt, dass es nur ein Glück sei, dass bei dieser schlechten Wasserqualität größere Typhus- oder Cholera-Epidemien bisher ausgeblieben wären. Die weitere Versorgung Magdeburgs mit Elbwasser bezeichnete der Professor als „Spiel mit dem Feuer“.

Im selben Jahr äußerte sich auch der Direktor der Hamburger Wasserwerke: „Einem Rohwasser von solcher Beschaffenheit steht die Filtrationstechnik völlig machtlos gegenüber. An der chemischen Zusammensetzung des Elbewassers kann ein Sandfilter ganz und gar nichts ändern, so oft man auch das Wasser durch einen solchen laufen lassen mag.“

Heutiger Blick auf das Gelände des Wasserwerks in Colbitz. Foto: TWM

Wenige Monate später hatte der Magistrat angekündigt, in der Umgebung Magdeburgs auf die Suche nach einem geeigneten Grundwassergebiet zu gehen. In der Magdeburgischen Zeitung aus dem November 1903 war zu lesen, dass es einen Versuchsbrunnen hinter der Stadt Burg, am Rande des nördlichen Flämings und des Fiener Bruchs geben werde.

Doch diese Region sollte nach Meinung der Fachleute des Königlich-Preußischen Geologischen Landesanstalt Berlin für die Bedürfnisse der Stadt Magdeburg nicht ausgereicht haben. Ebenso wenig die Region der Elbniederungen. Auch die Versorgung der Stadt mit „Wasser aus dem Harz“ wurde wieder verworfen.

Nach einer über 20 Jahre dauernden Suche stand das Ergebnis fest: Für die Wasserversorgung Magdeburgs komme nur das Gebiet der Colbitz-Letzlinger Heide in Frage. Dem Grundwasser wurde eine hohe Qualität bescheinigt.

Wie Jochen Kaatz bei seinen Recherchen zur Geschichte des Colbitzer Wasserwerks herausfand, hätten die Fachleute empfohlen, die Brunnen am östlichen Rand der Heide anzulegen. Nach Recherchen des Autors zu einer umfangreichen Broschüre sei damals die Entnahme des Grundwassers auf 30000 bis 35000 Kubikmeter pro Tag begrenzt worden. Um genau sagen zu können, wie sich die Wasserentnahme auf Natur und Umwelt auswirken würde, sei ein Netz von bis zu 500 Beobachtungsbrunnen angelegt worden.

Das Wasser, gefördert aus Brunnen mit etwa 60 Metern Tiefe sollte in ein Hauptwerk, errichtet am Jägerstieg bei Colbitz, fließen. Dort würde es gereinigt und gespeichert werden.

Schließlich wurde das Wasser aus dem Colbitzer Wasserwerk über eine etwa 30 Kilometer lange Rohrleitung zum Kroatenberg in Magdeburg transportiert und von dieser erhöhten Stelle aus zu den Verbrauchern geleitet.

Nach drei Jahren waren alle Arbeiten erledigt. Allein 18 Monate hatte der Bau des Wasserwerks gedauert. In dieser Zeit seien täglich bis zu 1000 Arbeiter auf der Baustelle beschäftigt gewesen. Im August 1932 konnte das Colbitzer Wasserwerk eingeweiht und in Betrieb genommen werden.

In seiner Festrede dankte der damalige Magdeburger Oberbürgermeister Ernst Reuter seinem Vorgänger Herrmann Beims für seine Verdienste um die fortschrittliche Wasserversorgung der Stadt.

Aber Magdeburg war durstig: In den Sommermonaten sei damals der Verbrauch gut doppelt so hoch gewesen, wie die maximale Entnahmemenge aus der Letzlinger Heide. Zu diesen Spitzenzeiten musste schließlich das alte Wasserwerk in Buckau beispringen und chemisch und mechanisch aufbereitetes Elbwasser dem guten Heidewasser beimischen. Ein enormes Problem, denn gerade in den warmen Sommermonaten führte die Elbe weniger Wasser als sonst. Und im Niedrigwasser war die Konzentration an belasteten Stoffen ungleich höher. Um den Magdeburgern zu jeder Jahreszeit gutes Trinkwasser zu liefern, musste sich schließlich die Stadt vom Wasser aus der Elbe lossagen.

Eine alte Idee kommt zu neuem Ruhm

Eine Idee aus der Zeit, als die ersten Bauarbeiten begannen, wurde zum Ende des 2. Weltkriegs wieder aktuell: Das natürliche Grundwasser der Heide wurde künstlich mit Oberflächenwasser angereichert. Nachdem die 1963 begonnene Grundwasseranreicherung wirksam und das Colbitzer Wasserwerk und seine Fassungsanlagen erweitert wurden, konnten deutlich höhere Mengen abgegeben werden. Somit konnte Magdeburg seit 1966 komplett aus dem Wasserwerk versorgt werden. Immer weiter wurden die Kapazitäten des Wasserwerks und des gesamten Versorgungsprojekts ausgebaut.

Heute werden nicht nur die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts, sondern auch die Städte und Gemeinden in der Umgebung mit Wasser aus der Colbitz-Letzlinger Heide versorgt. Mit all den Wasserleitungen, Trinkwasserbehältern, Pumpen und dem Wasserwerk am Jägerstieg in Colbitz sichert die Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH (TWM) die Versorgung von über 500000 Einwohnern.