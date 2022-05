Schnapszahlentag Warum der 2.2.22 für Lenny Ahlers aus Samswegen ein besonderer Tag ist

Der 2.2.22 - ein Datum, das im Gedächtnis bleibt. Kein Wunder, dass viele Paare an diesem Tag den Bund fürs Leben eingehen. Doch nicht nur für Heiratswillige ist dieser Tag ein besonderer, sondern auch für Lenny Ahlers aus Samswegen in der Börde. Denn er feiert am Mittwoch (2.2.2022) seinen 10. Geburtstag und ist am 2.2.12 geboren.