Warum läuten in Wolmirstedts Katharinenkirche die traurigen Glocken nicht mehr?

Wolmirstedt - Wird jemand zu Grabe getragen, läuten die Glocken. Das ist in vielen Gemeinden so üblich. Vor allem für Kirchenmitglieder gehört das Glockenläuten zu einem würdigen Abschied dazu. In Wolmirstedt hingegen bleiben die Glocken der Katharinenkirche stumm. Warum das so ist? An den Glocken liegt es jedenfalls nicht. Die läuten zum Gottesdienst, funktionieren, wenn es darum geht, an den Kirchgang zu erinnern. Vor fünf Jahren mussten sie repariert werden, damals waren bei zwei der drei Glocken die Platinen defekt, an einer Glocke der Motor komplett ausgefallen. Doch diese Störungen wurden behoben.