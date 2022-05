Warum sich viele Erwachsene in Wolmirstedt für Musikunterricht entscheiden

An Musikschulen werden nicht nur Kinder und Jugendliche unterrichtet, sondern auch die ältere Generation. In Wolmirstedt treffen sich Schülern des öfteren zum Interessenaustausch und gemeinsamen musizieren.

Hannelore Schell und Pauline Stein spielen gemeinsam ein Stück des Komponisten Georg Philipp Telemann auf der Querflöte. Etwa 70 der 600 Musikschüler der Kreismusikschule sind in den Ü35-Klassen.

Wolmirstedt - Dass das Lernen mit zunehmendem Alter schwieriger wird, ist kein großes Geheimnis. Trotzdem nehmen immer mehr Menschen in der Region diese Herausforderung an, um zum Beispiel ein neues Hobby möglich zu machen. Eines dieser Lernangebote wird von der Kreismusikschule Haldensleben-Wolmirstedt angeboten. Es richtet sich vor allem an Männer und Frauen, welche das 35. Lebensjahr teilweise schon deutlich überschritten haben.