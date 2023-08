Die Vorbereitungen für das mittlerweile 45. Heide- blütenfest im September laufen in Colbitz bereits auf Hochtouren. Vom 8. bis zum 10. September 2023 wird in Colbitz gefeiert. Was die Besucher erwartet.

Was es auf dem Heideblütenfest in Colbitz alles zu erleben gibt

Colbitz - Dieter Hübsch ist der Leiter der Arbeitsgruppe für das Colbitzer Heidefest. „Wir feiern in diesem Jahr vom 8. bis 10. September bereits das 45. Colbitzer Heidefest. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, jetzt hoffen wir, dass das Fest durch die Colbitzer und Gäste angenommen wird und ein toller Erfolg wird“, betont er. Was das diesjährige Fest zu bieten hat:Was erwartet die Gäste?

Ein abwechslungsreiches Programm auf zwei Bühnen, auf denen für Groß und Klein etwas dabei sein wird. Fangen wir mit den Kindern an: Alle sind immer begeistert von der Krönungsveranstaltung der Heidekönigin, der Heideprinzessin und den Hoheiten mit ihren traumhaften Kleidern. Das alles ist kulturell eingerahmt mit regionalen Künstlern. Im Anschluss gibt es das Programm der Kita und danach das Musical mit Max und Tini zum Mitmachen. Die Kinder-Disco mit Flo darf auch nicht fehlen.

Worauf können sich die Gäste freuen?

Eine Musiklegende wird aus Schweden zu uns kommen. „Harpo“ wird seinen Welthit „Moviestar“ am Samstagabend auf der Bühne im schönen Volkshausgarten präsentieren. Auch seine Nachfolgehits, denn er hatte weitere Songs in den deutschen Top 20, werden zu hören sein. Weiter geht es mit „Colbitz feiert“ und der Kultband „Fantastic Five“. Sie ist alles andere, als eine gewöhnliche Coverband. Durch erstklassiges Entertainment, kombiniert mit immenser Spielfreude und Dynamik, erstrahlen die größten Hits der vergangenen Jahrzehnte in einem neuen Licht. Frische Arrangements mit Liebe zum Detail, moderne Sounds sowie die Verbindung der ausdrucksvollen Stimme des Sängers Marco Schauer mit denen der anderen Bandmitglieder lassen musikalische Welten verschmelzen. Selbst angestaubte Nummern werden zu neuem Leben erweckt. Dabei entstehen Unikate, die ihrem Original in nichts nachstehen. „Fantastic“ Five ist ein Hörgenuss und Partyspaß für alle, die gute handgemachte Coversongs mögen und dazu so richtig abfeiern möchten. An der Bühne auf dem Markt wird am Abend die Jugend zu finden sein.

Was wird die Familien zum Verweilen einladen?

Das sind die Familienprogramme an den Nachmittagen auf dem Marktplatz, hier erwarten wir „Pop-Train“, „Daphne und die Frudies“, die Trommelshow mit „Red Attack“, „Pretty in Pink“ die Rock´n Roll Showband und das „Duo Handgemacht“. Das „Duo Handgemacht“ sind Künstler von hier, die auch ein Lied von und über Colbitz singen.

Was sollte unbedingt noch erwähnt werden?

Der Gottesdienst der Evangelischen Kirche am Sonntag um 10.30 Uhr im Museumshof Colbitz. Und wenn man schon dort ist, dann besucht doch die verschiedenen Ausstellungen. Die größte Eulenausstellung oder die Bierglas Sammlung mit interessanten Informationen zu den Brauereien sind zu empfehlen. Aber auch die Ausstellung zur Landwirtschaft ist interessant und sehenswert.

Wie sieht es mit der Versorgung aus?

Alle Versorgungsplätze konnten vergeben werden, es gibt eine Vielfalt an Speisen zu entdecken. Auch Vegetarisches ist im Angebot. In der Heidebrauerei Colbitz wurde das Colbitzer Heidebockbier bereits gebraut und wartet auf das Abfüllen in die Fässer.