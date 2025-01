Farsleben. - Bei milden Temperaturen und herrlichem Sonnenschein fand am Sonnabend die 25. Grünkohlwanderung des Kulturvereins „Webers Hof“ statt. Die ursprünglich geplante Route wurde wegen stark aufgeweichter Wege etwas verschoben und führte diesmal an der Kiesgrube Papenberg vorbei auf die alte Verbindungsstraße zwischen Colbitz und Schricke. Wanderführer war erstmals Hans Helmke, der die Wanderfreunde auch auf Sehenswürdigkeiten wie die 1.000 Jahre alte Eiche bei Schricke aufmerksam machte.

Etwa auf halber Strecke der rund zehn Kilometer langen Wanderung wurde Halt gemacht. Vereinsmitglieder Rita Freimann, Erika Voigt, Thomas Langrock und Karin Teige schenkten heißen Tee und Glühwein aus, bevor es zurückging. Nach etwa drei Stunden trafen die Wandersleute wieder auf Webers Hof ein, wo im Kaminzimmer Grünkohl mit Kassler oder Knacker und dazu ein frischgezapftes Bier wartete.

Zu den 90 Wanderern aus Wolmirstedt, Zielitz, Farsleben, Glindenberg, Magdeburg, Jerichower Land oder Colbitz zählten viele „Wiederholungstäter“ wie Gabi Kamphenkel, Holger Helzel, Marianne Kiel oder Udo und Monika Kempe. Zum ersten Mal dabei waren Kerstin und Delfried Schiweck mit ihrem Hund Jeff. „Das ist ein wirklich tolles Angebot. Wandern bei schönem Wetter mit netten Leuten und anschließend noch Grünkohlessen – besser kann das neue Jahr nicht beginnen“, meinte das Ehepaar aus Samswegen.

Im Kaminzimmer gab es dann noch eine Ehrung der drei ältesten Teilnehmer durch den Vereinsvorsitzenden Werner Teige. „Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder so eine gute Beteiligung hatten und hoffe, dass auch die anderen Veranstaltungen so eine gute Resonanz finden“, sagte er zum Abschluss. Am 14. Februar gibt es auf Webers Hof Kabarett mit Michael Ranz und am 28. Februar eine Buchlesung mit Cornelia Strunz. Viel Besuch wird zum Herrentag am 29. Mai erwartet. Und am 14. Juni eröffnet „Blues in der Scheune“ die Konzertreihe. Am 19. Juli geht es weiter mit „Rock auf der Tenne“, am 30. August stehen die „Irische Nacht“ und am 15. November „Rock und Pop“ auf dem Programm.