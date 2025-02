Die Kita „Fuchsbau“ in Samswegen ist als einzige in der Niederen Börde als Forscher-Einrichtung zertifiziert. Hier werden zukünftig die Jungen und Mädchen in den MINT-Fächern schon frühzeitig geschult. Warum das besonders wichtig ist.

In der Samsweger Kita „Fuchsbau“ werden die Kinder künftig intensiv in den MINT-Fächern geschult.

Samswegen. - Fast 30 Prozent der Viertklässler haben nur rudimentäre oder niedrige Kompetenzen in den Naturwissenschaften, bei Mathematik sind es 25 Prozent, wie die kürzlich vorgelegte internationale Schulleistungsuntersuchung „TIMSS“ zeigt. Um dem etwas entgegenzusetzen, hat sich jetzt die Kita „Fuchsbau“ in Samswegen in Zusammenarbeit mit der Stiftung „Kinder forschen“ als Forscher-Einrichtung, zertifizieren lassen und wird damit zum Vorreiter in der Niederen Börde.