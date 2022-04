Wer sagt, was für die Ohre und Gräben in Wolmirstedt richtig ist?

Diese Zufahrt zu Grundstücken in der Demokratenbreite ist illegal, eine Genehmigung gibt es nicht. Behördenmitarbeiter weisen darauf hin: Gräben dürfen nicht einfach überbaut werden.

Wolmirstedt - Die Ohre will fließen, die Bürger wollen Ordnung – das ist der Kern des Streits, der seit Jahren immer wieder aufflammt. Immer wieder fordern Bürger, dass die Ohre regelmäßig ausgebaggert wird, wie es zu DDR-Zeiten üblich war. Doch solche schweren Eingriff in das Ökosystem lehnen Wasser- und Naturschutzfachleute vehement ab. Am Donnerstag kamen Vertreter beider Seiten erneut zusammen.