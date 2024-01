Die Traditionself von Werder Bremen wird am 10. August ein Freundschaftsspiel in Loitsche bestreiten.

Loitsche - Alle Sport- und Fußballfreunde in Loitsche und Umgebung können sich auf ein besonderes Ereignis freuen. Am 10. August dieses Jahres trifft die Traditionself von Werder Bremen auf die Mannschaft des Sportvereines Eintracht Loitsche/Zielitz, die in der Saison 2000/2001 den Aufstieg in die Kreisliga schaffte.