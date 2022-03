Wie das regionale Kochbuch im Wolmirstedter Museum entstanden ist

Wolmirstedt - Was ist eigentlich typisch für Wolmirstedt, wenn es ums Essen geht, fragte sich das Team um Museumsleiterin Anette Pilz. Also starteten sie einen Aufruf in der Volksstimme und baten um persönliche Rezepte. Was dann kam, lässt sich durchaus als „Rezeptflut“ bezeichnen. Museumsmitarbeiterin Heike Bastian nahm sich der Kisten an, blätterte Kochbücher und handgeschriebene Rezeptbücher durch, die innerhalb der Familien weitergegeben worden waren. Vor allem Letztere wurden ausgewählt, sie spiegeln den regionalen Charakter am ehesten wieder.