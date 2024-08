Wolmirstedt. - Meistens ist es in Wolmirstedt still. Lediglich die Feuerwehrsirene oder die Signale der Rettungsfahrzeuge durchbrechen manchmal die Ruhe, künden von Notsituationen. Doch vor gut vier Wochen, am 7. Juli, klangen plötzlich wieder die Glocken. Das fast vergessene Läuten hatte viele Bürger erfreut. Doch nun sind sie wieder verstummt. Was ist da los?

