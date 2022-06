Wieder brennt die Garage in Wolmirstedt

Wolmirstedt - Zweimal innerhalb von 24 Stunden drang Rauch aus einer Garage im Ohrekomplex an der Schwimmbadstraße. Nachdem die Feuerwehr bereits in der Nacht gerufen wurde, heulte am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr erneut die Sirene auf. Die Feuerwehr wurde zur selben Stelle gerufen.