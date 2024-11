Ammensleben - Wer im Gatzweg in Groß Ammensleben oder im Mühlenweg in Vahldorf wohnt, muss mit lauten Umgebungsgeräuschen leben. Schließlich fahren auf der Bundesstraße71 in teilweise nur zehn Meter Entfernung jeden Tag durchschnittlich fast 12.000 Autos und Lastkraftwagen vorbei. Somit sind in der Niederen Börde Tag und Nacht 105 Einwohner einer Lärmbelastung von 65 Dezibel dB(A) und höher ausgesetzt. Diese Lautstärke entspricht in etwa der einer Nähmaschine oder eines Fernsehers in Zimmerlautstärke. Damit gelten die genannten Flächen als lärmbelastet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.