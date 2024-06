Heute startet die Fußball-EM. In Barleben und der Niederen Börde gibt es viele Restaurants und Kneipen. Wo aber können in geselliger Runde die Spiele verfolgt werden und bietet überhaupt noch jemand Public Viewing an?

Barleben/ Dahlenwarsleben. - Drei Jahre ist die letzte Fußball-Europameisterschaft (EM) her. Denn 2020 hatte Corona Deutschland fest im Griff, die EM wurde um ein Jahr verschoben. Doch trotzdem gab es auch ein Jahr später kaum Möglichkeiten, die Spiele in großer Runde öffentlich zu sehen. Sogenanntes Public Viewing, das sonst scharenweise Gäste in die Kneipen und auf Marktplätze lockte, blieb reihenweise aus. Wie sieht das in diesem Jahr aus? Wo werden die Spiele in geselliger Runde übertragen?