Verkehr Wolmirstedt will Rasern in Mose und Farsleben Einhalt gebieten

In Glindenberg und Mose gibt es immer wieder Probleme mit zu schnell fahrenden Autos. Die Ein- wohner fordern schon länger Maßnahmen dagegen. Die Verwaltung will nun prüfen, was möglich ist und was nicht. Der Landkreis und die Polizei sollen dabei unterstützen.