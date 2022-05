Wolmirstedter helfen einem leukämiekranken Jungen

Wolmirstedt - „Es freut mich, dass so viele Menschen das Angebot des Impfbusses annehmen“, sagt Landrat Martin Stichnoth. In der Tat stand am Donnerstagnachmittag eine lange Schlange am Impfbus des Landkreises Börde neben dem E-Center im Lindenpark. Auf die Menschen wartete eine einmalige Spritze mit dem Impfstoff Johnson/Johnson oder die Impfung mit Biontech/Pfizer, die eine Folgeimpfung braucht. Es sei denn, es wurde bereits eine Corona-Infektion durchgemacht. Günter Horstmann weiß, wie sich das anfühlt und sagt: „Mit Corona ist nicht zu spaßen.“