Vom 6. bis 13. November können die Päckchen für „Weihnachten im Schuhkarton“ in Wolmirstedt abgegeben werden. Süßigkeiten dürfen letztmalig eingepackt werden.

Anke Reidenbach, Michelle Stürze, Simon Reidenbach (v.l.) kümmern sich auch in diesem Jahr in Wolmirstedt wieder um die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton".

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Seit Jahren werden in Wolmirstedt und Umgebung Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder in Osteuropa gepackt. Anke Reidenbach kümmert sich immer wieder um die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Auch in diesem Jahr sind die Weichen gestellt.