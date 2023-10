Von vs

Claudia Peukert (Mitte) von der Volkssolidarität Barleben und Wolmirstedt hat die Solidaritätsnadel in Silber aus den Händen des Landesvorstandes im Rahmen einer Feierstunde erhalten.

Wolmirstedt - Claudia Peukert aus Barleben ist für ihr ehrenamtliches Engagement bei der Volkssolidarität geehrt worden. Die Leiterin der Ortsgruppe Wolmirstedt ist am 24. Oktober 2023 mit der Silberne Solidaritätsnadel des Landesverbandes ausgezeichnet worden.

In der Begründung heißt es, Claudia Peukert würde sich für ein erfolgreiches Miteinander in den Ortsgruppen und für wachsende Mitgliederzahlen im Bereich Ohre-Börde einsetzen. Sie leiste zudem sehr gute Öffentlichkeitsarbeit für den Verein. Claudia Peukert leitet nicht nur die Ortsgruppe Wolmirstedt, sondern ist auch Vorstandsmitglied in Barleben.

78. Gründungstag gefeiert

Die Ehrung fand im Rahmen einer Festveranstaltung im Haus des Handwerks in Magdeburg statt. Dort wurde der 78. Gründungstag des Landesverbandes Sachsen-Anhalt gefeiert. Traditionell nimmt sich der Sozial- und Wohlfahrtsverband diesen Tag zum Anlass, seinen Ehrenamtlichen für deren Unterstützung zu danken.

2.500 Menschen im Einsatz

„Rund 2.500 Menschen arbeiten bei uns freiwillig und unentgeltlich in der Kinder-, Jugend- und Altenarbeit. Die ehrenamtlich Engagierten schenken ihre Zeit, Kraft und Zuwendung anderen Menschen und machen damit unsere Gemeinschaft stark. Das verdient allergrößten Respekt und Dank“, sagte Martina Richter vom Vorstand der Volkssolidarität Sachsen-Anhalt in ihren Dankesworten.

Einige dieser verdienstvollen Menschen wurden jetzt mit der Goldenen und Silbernen Solidaritätsnadel der Volkssolidarität für ihr großartiges Engagement geehrt