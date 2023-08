Was manche Menschen als Schabernack betrachten, macht anderen Arbeit. Das erlebten die Wirtschaftshofmitarbeiter in Wolmirstedt.

Wolmirstedt - Schäumt dieser Springbrunnen etwa vor Wut, kündigt er Wolmirstedts Waschtag an, will er widerrechtlich zum Baden einladen oder buhlt er mit der Luftblasenproduktion um Aufmerksamkeit?

Nun, in Wirklichkeit hat sich dort jemand offenbar einen Streich erlaubt und Spülmittel in den Brunnen gegossen. Das passiert übrigens nicht zum ersten Mal, der Felsenbrunnen vorm ehemaligen Café Sweet war schon öfter Ziel solcher Aktionen. Das ist ärgerlich, weil das umfangreiche Reinigungsarbeit durch den Wirtschaftshof nach sich zieht, die Verursacher kümmern sich eher nicht.

Nachahmeffekt?

Erst vor wenigen Tagen war in einer Stadt in der Nähe von Köln Spülmittel in den Brunnen gekippt worden, der daraufhin so sehr schäumte, dass der Schaum in die benachbarten Cafés walzte. Ob sich die Täter in Wolmirstedt davon haben inspirieren lassen?

In der Ohrestadt war das Interesse gering. Am Sonntag sind dort ohnehin nur wenige Menschen vorbeigegangen.