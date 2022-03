Schulen und Corona Wunsch der Wolmirstedter Schulen: Bloß kein Lockdown

Immer mehr Menschen tragen das Corona-Virus in sich, die Inzidenzen steigen. Zu dieser sichtbaren Entwicklung trägt sicher die Testpraxis in Schulen bei. Wie ist die Lage an den Wolmirstedter Schulen, kann der Unterricht aufrecht erhalten werden?