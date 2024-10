Kinder in Zielitz bekommen einen neuen Ort zum Toben. Möglich gemacht haben ihn Sponsoren, die auch gleich das Freundschaftsspiel gegen die kleinen Gastgeber verlieren.

Freizeit in der Elbe-Heide

Zielitz - Einen großen Tag erlebten die Mädchen und Jungen der Grundschule Zielitz. Unter Teilnahme engagierter Sponsoren konnte jetzt der neu geschaffene Fußballplatz auf dem Freigelände der Schule eingeweiht werden. „Heute geht ein großer Wunsch unserer Kinder in Erfüllung. Sie kennen das Freigelände der Schule bisher praktisch nur als Baustelle“, ging Schulleiterin Kerstin Ruffer auf die seit dem Jahr 2017 an den Schulgebäuden laufenden Bauarbeiten ein. Und einige ihrer Schüler bekräftigten das bei der Übergabe des Bolzplatzes. „Lange hatten wir den Traum von einem Fußballplatz“, sagte Emil und Ida ergänzte schmunzelnd „jetzt können wir unsere Karriere als Profifußballer starten“.

Geschenke zur Einweihung

Ganz herzlich wurden Vertreter der Unternehmen begrüßt, die den Kindern ihren Traum verwirklichten. „Die Farsleber Firma Papenburg hat mit schweren Baumaschinen sowie Sand- und Kieslieferungen aus der Ackerfläche des ehemaligen Schulgartens einen gut bespielbaren Platz geschaffen“, bedankte sich die Schulleiterin bei Marco Bohn, dem Vertreter des leider erkrankten Betriebsleiters Carlo Hinze. Sascha und Daniel Mathiebe von der Firma Teamsportbedarf sponserten die beiden Fußballtore und brachten zur Übergabe auch einige nagelneue Bälle mit.

Noch weitere Helfer waren zur Einweihung gekommen, darunter Mitarbeiter des Zielitzer Betriebshofes und auch Hausmeister Stefan Raubaum. Der hatte die neuen Fußballtore montiert. Nachdem sich die Kinder mit kleinen Präsenten bedankt hatten wurde die neue Fußballarena auch gleich einer Belastungsprobe unterzogen. Eine Auswahl der Sponsoren trat in einem Freundschaftsspiel gegen ein Team der Grundschüler an. Auch ein gut aufgelegter Stefan Raubaum im Tor der Sponsorenmannschaft konnte die viel umjubelte 2:4-Niederlage gegen die Grundschüler nicht verhindern. Die hatten mit Malte Mathiebe und Nils Gottschling dabei jeweils Doppeltorschützen in ihren Reihen.

Mit kleinen Präsenten haben sich die Zielitzer Grundschüler bei den Sponsoren bedankt. Foto: Burkhard Steffen

Die Grundschule Zielitz besuchen derzeit 104 Mädchen und Jungen. Schon vor Fertigstellung des Sportplatzes war mit viel Initiative der Eltern auch ein Spielplatz geschaffen worden. Auch hier unterstützte die Firma Papenburg mit der kostenlosen Lieferung von Sand für die Kiespolster.