Wie die Zuckerrübe der Börde zum Aufschwung verhalf

Die „Herrlichkeit“ in der Magdeburger Straße in Groß Ammensleben diente der Unterbringung von Arbeitern aus dem Eichsfeld. Das Gebäude wurde mittlerweile abgerissen.

Groß Ammensleben - In der Börde wurde die erste Zuckerfabrik im Jahr 1838 in Klein Wanzleben gebaut. „Die ersten Zuckerbarone der Börde entstanden“, hat Historiker Wilfried Lübeck aus Groß Ammensleben herausgefunden. Nach dem Vorbild in Klein Wanzleben haben sich in den Folgejahren weitere Fabriken unter anderem in Dahlenwarsleben, Nordgermersleben, Wolmirstedt, Alvensleben (Bebertal), Erxleben, Dönstedt, Dreileben, Ummendorf und Groß Ammensleben entwickelt. Im Jahr 1910 gab es in den Kreisen Wolmirstedt und Haldensleben bereits 24 Zuckerfabriken.