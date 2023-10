Dahlenwarsleben/Biederitz - Das Dahlenwarsleber Zupforchester geht auf kleine Tournee und hofft auf viele Mitreisende aus der Heimat. So laden die Musiker zu einem Konzert am Sonnabend, 14. Oktober, in die Dorfkirche nach Biederitz (Jerichower Land) ein. Ab 16 Uhr ist in dem evangelischen Gotteshaus die ganze Bandbreite der Mandoline zu erleben, dem Instrument des Jahres 2023. Der Eintritt zum Konzert in der Biederitzer Kirche ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

In einem sehr abwechslungsreichen Programm von Barock bis hin zu Jazz und Blues sind Werke unter anderem von Vito Ugolino, Alexej Janschinow, Bruno Szordikowski, Karl Jenkins und Leroy Anderson zu hören.

Zupforchester besteht seit 1951

Das Zupforchester existiert bereits seit dem Jahr 1951. Laut einer Gründungslegende von Lehrer Wilhelm Radespiel habe die Zeugnisübergabe der achten Klasse ein musikalischer Teil umrahmt. Dabei spielte er selbst unter anderem das weltberühmte Stück „Ave Maria“ auf seiner Violine.

Die Schüler sollen damals so begeistert gewesen sein, dass sie im Anschluss bei dem Musiklehrer um eine Orchester-Arbeitsgemeinschaft baten. Schon bald bestand das Ensemble aus 25 Mitgliedern, erfolgten zahlreiche Auszeichnungen und Auftritte. Heute wird das Ensemble von Torsten Kahler geleitet.