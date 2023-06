Mit einem neuen Geschäft wird der Salzer Park in Schönebeck gestärkt. Woolworth wird dort am 6. Juli neu eröffnen.

Woolworth öffnet zweiten Standort in Schönebeck

Am 6. Juli steigt bei Woolworth im Salzer Park eine kleine Party. Der Grund: die Neueröffnung eines Geschäftes.

Schönebeck - Woolworth eröffnet am Donnerstag, 6. Juli, um 9 Uhr ein weiteres Geschäft in Schönebeck. Auf 570 Quadratmetern Verkaufsfläche präsentiert das Unternehmen im Salzer Park sein Sortiment. Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) eröffnet das „Kaufhaus“ gemeinsam mit dem Woolworth-Team.

Das Unternehmen möchte nach eigenen Angaben mehr als 1.000 Standorte deutschlandweit betreiben und ist daher stetig auf der Suche nach freistehenden Ladenflächen in der Region. „Wir sind sehr froh, ein weiteres Kaufhaus in Schönebeck zu eröffnen“, sagt Bezirksleiterin Mareen Janke in einer Pressemitteilung von Woolworth.

Neben dem neuen Geschäft im Salzer Park betreibt Woolworth einen Standort in der Calbeschen Straße 27 und 17 weitere Standorte in Sachsen-Anhalt. Woolworth stärkt den stationären Einzelhandel und schafft Arbeitsplätze: Etwa sieben bis acht Mitarbeiter werden in Schönebeck tätig sein. Derzeit werden noch Teilzeitkräfte gesucht.

Am Tag der Neueröffnung sorgt ein Moderator für Unterhaltung und die Kundschaft kann beim Dreh am Glücksrad kleine Präsente gewinnen.