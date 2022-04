25 Jahre Erfolgsgeschichte: Der Europa-Jugendbauernhof Deetz feiert ein großes Jubiläum und blickt zurück

Der Europa-Jugendbauernhof Deetz e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Gegründet am 17. September 1996 konnte fast auf den Tag genau am vergangenen Sonnabend 25-jähriges Bestehen gefeiert werden. Zur Eröffnung begrüßte der Leiter der Einrichtung, Ulrich Weimeister, zahlreiche Gäste.

Deetz (pwi) - Europa-Jugendbauernhof – dahinter verbirgt sich das Schullandheim, der bäuerliche Zweckbetrieb, die internationale Jugendarbeit, der Jugendclub mit offener Jugendarbeit und der Umsonstladen „Dit & Dat“. Viele wüssten gar nicht, was wir sind, meinte Ulrich Weimeister. In erster Linie außerschulischer Lernort mit vielen Angeboten, um Landwirtschaft näher zu bringen und den Kindern und Jugendlichen Anregungen zu geben. Landwirt sei schließlich der wichtigste Beruf, so Weimeister, sonst gebe es nichts zu essen.